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Гололедицу и облачную погоду пообещали жителям Москвы 21 ноября

Егор Провоторов

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Погода в Москве
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Гололедицу и облачную погоду пообещали жителям Москвы 21 ноября
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Облачная погода, преимущественно без осадков, а также до пяти градусов ниже нуля ожидают жителей столичного региона в предстоящий понедельник, 21 ноября. Кроме того, на дорогах местами возможна гололедица.

В дневное время суток в Москве температура воздуха будет находиться в промежутке от -5 до -3 градусов Цельсия. Ночью столбики термометров также не будут опускаться ниже пяти градусов. При этом в Подмосковье ожидается до -6 градусов днем и до минус семи — в ночное время.

Кроме того, на сайте Гидрометцентра РФ синоптики спрогнозировали ветер восточного направления, который будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. При этом атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

На предстоящей неделе жителей столицы ожидает продолжение красивой зимы с дневной температурой воздуха около минус 2–3 градуса. Об этом «Вечерней Москве» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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