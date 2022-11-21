Спасенную в дикой природе ларгу приютили в Московском зоопарке

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

В Московском зоопарке поселили спасенного в дикой природе детеныша ларги, которого нашли весной в Приморском крае. Вид занесен в Международную Красную книгу. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада в понедельник, 21 ноября.

— Дорогу в столицу Таня перенесла хорошо. Сейчас она находится на карантине в личном бассейне, где с ней работают наши киперы и зоологи. Они учат ее подходить на зов и помогают ориентироваться на новой территории. Через месяц наша питомица переселится в открытый бассейн павильона «Ластоногие», — говорится в сообщении.

Малыша с поврежденными глазами и вибриссами с одной стороны морды, обнаружили в бухте Светлой Ольгинского района Приморского края. По мнению специалистов, травмы она получила после несчастного случая на лежбище. Скорее всего, ларги потеряла мать и хотела получить молоко у другой взрослой самки, но та укусила и отбросила ее от себя, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого в столичном зоосаде поселился венценосный голубь, который был изъят у контрабандистов.