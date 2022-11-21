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Посол Франции Били: Европа и КНР могут совместно сократить последствия кризиса на Украине

Араз Салехов
В мире
Посол Франции Били: Европа и КНР могут совместно сократить последствия кризиса на Украине
Фото: depositphotos

Европейские страны и Китай смотрят на украинский кризис с разных позиций, но у них есть возможность начать совместную работу, которая позволит сократить негативные последствия событий на Украине в глобальном масштабе. Об этом заявил изданию Global Times посол Франции в КНР Лоран Били.

— Несмотря на то, что Европа и Китай смотрят на (события — прим. «ВМ»)... на Украине с разных точек зрения, есть пространство для договоренностей о способах сокращения ее негативных последствий в глобальном масштабе, — отметил он.

Дипломат уточнил, что «европейцы и китайцы разделяют общую приверженность уважению суверенитета и территориальной целостности Украины». По его словам, общая позиция в этом вопросе может позволить объединить усилия двум сторонам для решения вопросов по украинскому кризису, сообщает РИА Новости.

В пятницу, 11 ноября, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что отношения между Россией и Китаем взаимовыгодны и прочны как скала. По его мнению, страны развивают двусторонние отношения в различных областях на основе уважения, равенства и взаимной выгоды.

Во вторник, 15 ноября, глава Китая Си Цзиньпин на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) на Бали заявил, КНР выступает за прекращение огня на Украине и начало мирных переговоров. При этом китайский лидер уточнил, что международное сообщество должно создать для этого все условия.

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