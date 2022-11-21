Фото: president.gov.ua

Украинские войска в районах городов Артемовск и Соледар в ДНР перешли в глухую оборону, отказавшись от наступления. Об этом сообщил в понедельник офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко в понедельник, 21 ноября.

— В районах населенных пунктов Артемовск и Соледар противник перешел в «глухую» оборону. Из-за ежедневных потерь в живой силе и технике, а также исходя из оперативной обстановки украинское командование отказалось от действий наступательного характера, — рассказал он.

На данный момент ВСУ сосредоточилось на сдерживании позиций, которые они заняли ранее, написал Марочко в своем Telegram-канале.

Взятый в плен у южного пригорода Артемовска военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады украинских силовиков, старший лейтенант, командир взвода Павел Ткачук недавно рассказал, что украинские военнослужащие несут большие потери и бегут с позиций около Артемовска.

По его словам, украинское правительство собиралось забросить в Россию диверсантов для ударов по инфраструктуре. Украинские диверсанты должны были организовать теракты в Курской, Брянской и Белгородской областях.

14 ноябяр в результате упорных боев Вооруженные силы России полностью освободили населенный пункт Павловка. В тот же день бойцы «группы Вагнера» взяли штурмом позиции украинских военных под Артемовском.