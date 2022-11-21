Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Крыму рассказали, что ВСУ могут попасть на полуостров только как военнопленные

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
В Крыму рассказали, что ВСУ могут попасть на полуостров только как военнопленные
Фото: Unsplash

Украинские войска попадут в Крым только в качестве военнопленных. Об этом в понедельник, 21 ноября, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

— Начать наступление, конечно, можно, особенно это хорошо у киевской власти получается в мечтах, но на практике это обернется для украинских войск катастрофой. Ответ с нашей стороны будет сокрушительным. У украинских военных есть единственный способ попасть в Крым — только в качестве военнопленных, — отметил он.

По словам Гемпеля, для украинских военнопленных в Крыму обязательно найдутся работы на строящихся объектах, пишет РИА Новости.

20 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал наступление на Крым. При этом чиновник не стал называть точных дат начала кампании.

В свою очередь депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в случае наступления в Крым, Россия нанесет окончательный и сокрушительный удар по украинской армии. Такой ответ станет началом конца для Киев, заключил он.

Украина Крым Армия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Все мнения
О проекте