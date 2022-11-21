В Крыму рассказали, что ВСУ могут попасть на полуостров только как военнопленные

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Украинские войска попадут в Крым только в качестве военнопленных. Об этом в понедельник, 21 ноября, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

— Начать наступление, конечно, можно, особенно это хорошо у киевской власти получается в мечтах, но на практике это обернется для украинских войск катастрофой. Ответ с нашей стороны будет сокрушительным. У украинских военных есть единственный способ попасть в Крым — только в качестве военнопленных, — отметил он.

По словам Гемпеля, для украинских военнопленных в Крыму обязательно найдутся работы на строящихся объектах, пишет РИА Новости.

20 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал наступление на Крым. При этом чиновник не стал называть точных дат начала кампании.

В свою очередь депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в случае наступления в Крым, Россия нанесет окончательный и сокрушительный удар по украинской армии. Такой ответ станет началом конца для Киев, заключил он.