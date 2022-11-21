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Микробиолог Куликов рассказал о пользе продуктов-пребиотиков

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Микробиолог Куликов рассказал о пользе продуктов-пребиотиков
Фото: Pixabay

Кандидат биологических наук, микробиолог Евгений Куликов рассказал о пользе пробиотических продуктов.

Пробиотики содержатся в кисломолочных напитках, квашеных овощах.

Эксперт отметил, что пробиотики создают благоприятные условия для размножения полезных бактерий, обитающих в кишечнике. Особенно это необходимо во время лечения антибиотиками.

Кроме того, продукты-пробиотики полезны даже людям с недостаточностью лактозы, так как при сквашивании молока она разрушается лактобациллами.

Евгений Куликов отметил, что во время лечения антибиотиками нужно больше потреблять продуктов с природными пробиотиками. Но они должны присутствовать и в обычном ежедневном рационе питания, передает aif.ru.

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