Песков заявил о готовности к международному расследованию убийства российских пленных

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Россия готова к международному расследованию убийства российских пленных, если оно будет эффективным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 21 ноября.

— Россия будет делать все, что возможно, в рамках международных механизмов для того, чтобы обратить внимание на это преступление и призвать к порядку и к закону тех, кто к нему может быть причастен, — отметил он.

Также Россия обратится к иностранным организациям для расследования преступления на международном уровне, если это расследование будет эффективным, пишет РИА Новости.

18 ноября в Сети распространились кадры, где украинские военные расстреливают сдавшихся в плен российских бойцов. Комментируя ролик, в Министерстве обороны РФ отметили, что намеренное убийство «выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных».

Позже вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев внимательно изучит недавно опубликованное видео с убийством российских солдат, сдавшихся в плен.