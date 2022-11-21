В России продемонстрировали квадрокоптер «Шершень» для разгона массовых беспорядков

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В столице на выставке «Аэронет-2035» впервые показали квадрокоптер «Шершень», который предназначен для разгона массовых беспорядков и подавления беспилотников. Об этом в понедельник, 21 ноября, рассказал руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) имени М. А. Карцева Виталий Долгов.

— Интересное направление, аппарат двойного назначения с полезной нагрузкой ультразвук, радиолокационное подавление... Сейчас мы испытываем покрытие для квадрокоптера, которое будет отражать радары. В этом должна быть его особенность, — отметил он.

По словам Долгова, «Шершень» является новым опытным образцом, и работы над ним еще ведутся. Как уточняется, радиус действия аппарата достигает 10 километров, сообщает ТАСС.

В пятницу, 18 ноября, командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев сообщил об успешно проведенных испытаниях ракетного комплекса «Сармат». По его словам, Ракетные войска стратегического назначения активно вооружаются современными ракетными комплексами.

Также стало известно об увеличении производства реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» в несколько раз по сравнению с 2021 годом. «Вечерняя Москва» решила выяснить, в чем преимущество модернизированных российских РСЗО.