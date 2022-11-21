МЧС предупредило москвичей о снеге и гололедице 22 ноября

Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

Непогода с порывами ветра и гололедицей ожидается в столице во вторник, 22 ноября. Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях сделала пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 3:00 до конца суток 22 ноября в Москве ожидаются снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, усиление восточного ветра порывами до 15 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Пешеходов призвали обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, а также не укрываться под деревьями, а столичных водителей — быть внимательными за рулем, отмечается на сайте ведомства.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что на протяжении недели в столице будет небольшой мороз с периодическим подъемом температуры до нуля градусов. Москвичей ждут изменения атмосферного давления и гололедица на дорогах. Изменения в погоде, по словам синоптика, связаны с влиянием очередного активного южного циклона с большими запасами влаги и очень теплого воздуха, который образовался над Балканами.