Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

МЧС предупредило москвичей о снеге и гололедице 22 ноября

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
МЧС предупредило москвичей о снеге и гололедице 22 ноября
Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

Непогода с порывами ветра и гололедицей ожидается в столице во вторник, 22 ноября. Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях сделала пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 3:00 до конца суток 22 ноября в Москве ожидаются снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, усиление восточного ветра порывами до 15 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Пешеходов призвали обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, а также не укрываться под деревьями, а столичных водителей — быть внимательными за рулем, отмечается на сайте ведомства.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что на протяжении недели в столице будет небольшой мороз с периодическим подъемом температуры до нуля градусов. Москвичей ждут изменения атмосферного давления и гололедица на дорогах. Изменения в погоде, по словам синоптика, связаны с влиянием очередного активного южного циклона с большими запасами влаги и очень теплого воздуха, который образовался над Балканами.

МЧС гололед Прогнозы Осадки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Все мнения
О проекте