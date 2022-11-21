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Офицер ЛНР Марочко: В Донбассе находятся регулярные силы НАТО

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
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Офицер ЛНР Марочко: В Донбассе находятся регулярные силы НАТО
Фото: flickr/nato

Регулярные силы НАТО находятся в Донбассе под видом частных военных компаний. Такое заявление сделал в понедельник, 21 ноября, офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

— Частных военных компаний здесь тоже немало. Сейчас затрудняюсь сказать, сколько именно, но их порядка до 10, этих частных компаний, — уточнил он.

По словам Марочко, на территории Украины еще до начала специальной военной операции действовал иностранный легион. Тогда в него входили войска из Польши, Латвии, Литвы и Эстонии, рассказал офицер ЛНР в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне сообщалось, что на Украине в ходе боевых действий погиб один из основателей Украинского интернационального легиона, француз Гастон Бессон. Он был одним из главных рекрутеров иностранных боевиков для Киева. В его подразделении состояли в основном европейские неонацисты.

Украинские военнослужащие несут большие потери и бегут с позиций около Артемовска. Об этом недавно сообщил взятый в плен у южного пригорода Артемовска военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады украинских силовиков, старший лейтенант, командир взвода Павел Ткачук.

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