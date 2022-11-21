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Путин подписал закон о смягчении бюджетного правила на 2023 и 2024 годы

Александр Афонин
Экономика
Путин подписал закон о смягчении бюджетного правила на 2023 и 2024 годы
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому бюджетное правило будет смягчено в 2023-2024 годах. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 21 ноября.

Согласно документу, в 2023-2025 годах объем базовых нефтегазовых доходов будет зафиксирован в Бюджетном кодексе на уровне восьми триллионов рублей. Начиная с 2026 года будет введена ежегодная индексация в размере четырех процентов.

Подобная мера позволит обеспечить стабильность бюджетных расходов вне зависимости от внешних факторов. Кроме того, фиксация доходов минимизирует влияние волатильности нефтегазовых рентных доходов на экономику, отмечается в документе.

До этого Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2023 года вводится акциз на сахаросодержащие напитки в размере семи рублей за литр. Так, подакцизными станут сироп с сахаром, мед и другие продукты, чье содержание сахара превышает пять граммов на 100 миллилитров.

9 ноября президент России утвердил основы государственной политики по сохранению традиционных духовных ценностей. Согласно указу, правительство должно сохранять нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение россиян, передаваемые от поколения к поколению.

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