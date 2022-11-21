Как избежать травм при катании на тюбинге

Сюжет:Проще, чем кажется
Катание на тюбинге — одно из самых популярных зимних развлечений. Однако оно может обернуться очень серьезными травмами, если не соблюдать необходимые меры безопасности. О том, как без вреда для здоровья кататься на тюбинге, — в материале «Вечерней Москвы».
Чем опасен тюбинг:
— человек практически не контролирует тюбинг;
— тюбинг не едет по прямой траектории, а закручивается.
Чем чревато катание на тюбинге:
— ушибы;
— переломы рук и ног;
— может дойти и до летального исхода.
Как обезопасить себя при катании на тюбинге:
— кататься только на специальных трассах для тюбингов;
— крепко держаться за ручки во время спуска;
— тщательно подбирать размер тюбинга для взрослого и ребенка;
— при угрозе столкновения успеть спрыгнуть с тюбинга в снег.