Как избежать травм при катании на тюбинге

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Катание на тюбинге — одно из самых популярных зимних развлечений. Однако оно может обернуться очень серьезными травмами, если не соблюдать необходимые меры безопасности. О том, как без вреда для здоровья кататься на тюбинге, — в материале «Вечерней Москвы».

Чем опасен тюбинг:

— человек практически не контролирует тюбинг;

— тюбинг не едет по прямой траектории, а закручивается.

Чем чревато катание на тюбинге:

— ушибы;

— переломы рук и ног;

— может дойти и до летального исхода.

Как обезопасить себя при катании на тюбинге:

— кататься только на специальных трассах для тюбингов;

— крепко держаться за ручки во время спуска;

— тщательно подбирать размер тюбинга для взрослого и ребенка;

— при угрозе столкновения успеть спрыгнуть с тюбинга в снег.