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Фонд поддержки пострадавших в ДТП детей проводит конкурсы для профилактики аварий

Евгений Белоусов
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Фонд поддержки пострадавших в ДТП детей проводит конкурсы для профилактики аварий
Фото: АГН «Москва»

Благотворительный фонд поддержки пострадавших в ДТП детей имени Наташи Едыкиной проводит ряд конкурсов. Они направлены на профилактику аварий с участием детей. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента средств массовой информации и рекламы.

Так, с 18 ноября по 18 декабря фонд проводит VI Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по зимним дорогам детства». Конкурс также приурочен ко дню рождения Деда Мороза. К участию в конкурсе рисунков приглашаются дети с трех до 14 лет.

Также с 18 ноября и по 12 февраля 2023 года проходит III Всероссийский конкурс фото и видео работ по ПДД «Дорожная грамматика зимних дорог детства». В нем могут принять участие дети с шести до 16 лет.

Оба конкурса проводятся с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности.

В сентябре в автобусах коммерческих перевозчиков персонажи из сказок провели уроки ПДД для детей. Маленькие пассажиры узнали, что обходить автобус на остановках запрещается. Также для юных москвичей подготовили увлекательную викторину, которая помогла им в игровой форме усвоить правила.

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