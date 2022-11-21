Итальянские ученые рассказали об уникальном свойстве пива

Фото: Pixabay

Группа ученых из итальянского Университета Милано-Бикокка провела исследование влияния пива на организм человека и выявила уникальное свойство напитка. Об этом сообщил журнал ACS Chemical Neuroscience.

Согласно результатам исследования, употребление пива может снизить вероятность развития болезни Альцгеймера. Подобное влияние связано со свойством напитка выводить опасные для мозга токсины. Особую роль здесь играют цветки хмеля, которые богаты антиоксидантами.

Кроме того, ученые выявили наиболее полезные сорта хмеля. По итогам исследования, самую высокую эффективность в профилактике болезни Альцгеймера показал вид, выращиваемый в немецком городе Теттнанг, передает ФАН.

До этого нарколог и психиатр Елена Семенова предупредила, что злоупотребление пивом и другими слабоалкогольными напитками может привести у молодежи к снижению либидо и другим проблемам со здоровьем. Врач отметила, что из-за содержания этилового спирта всего две банки пива в течение двух месяцев приводят к гибели 5,5 миллиона нервных клеток.