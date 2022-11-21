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«Ничего хорошего»: Майданов предложил ввести квоту на иностранных артистов

Евгений Белоусов
Общество
«Ничего хорошего»: Майданов предложил ввести квоту на иностранных артистов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Певец и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Денис Майданов предложил ограничить приток в Россию иностранных артистов. По его словам, дорогу следует давать отечественным исполнителям.

— Украинских артистов у нас было много. Они тут успешно зарабатывали деньги, сидели в жюри на федеральных каналах. Что они сейчас говорят? Ничего хорошего. Я думаю, надо вводить квоту на приезжих, — заявил он.

Майданов также заметил, что в первую очередь следует помогать развиваться новым талантам. «Бесконечные герои голубых огоньков» уже давно неинтересны российским зрителям, заключил Майданов в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

До этого Майданов заявил, что творческим людям, которые были признаны иностранными агентами, необходимо запретить выступать на территории России. Он также предложил удалять контент таких исполнителей со всех российских площадок.

Недавно «Вечерняя Москва» взяла у Дениса Майданов интервью. Певец и политик рассказал «ВМ» о Донбассе, который он посещает с 2014 года, спецоперации и безопасности России.

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