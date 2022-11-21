Politico: Армия Польши в скором времени может стать лучшей в Европе

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Армия Польши в скором времени может стать самой лучшей и мощной в Европе. Об этом пишет агентство Politico в понедельник, 21 ноября.

Как утверждает издание, польская армия со временем будет только усиливаться. Большую роль в этом играет «паранойя» властей Польши в отношении России, которая заставила отказаться от «преобладающего в большей части Европы духа времени». Вместо этого Варшава активно развивает свои войска.

— Польша стала нашим важнейшим партнером в континентальной Европе, — приводит Politico слова высокопоставленного чиновника армии США.

По его словам, сегодня Польша играет важную роль в поддержке Украины и укреплении обороны Североатлантического альянса в странах Балтии, передает РИА Новости.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что официальный ввод польских войск на Украину — маловероятный сценарий, так как Западу невыгодна прямая конфронтация с российской армией. Однако неофициально польские военнослужащие уже давно участвуют в конфликте.