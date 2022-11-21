Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минцифры заявило о формировании допсписка на отсрочку от осеннего призыва

Георгий Соланович
Общество
Минцифры заявило о формировании допсписка на отсрочку от осеннего призыва
Фото: Пресс-служба Госдумы

Минцифры в связи с большим количеством запросов от IT-компаний приняло решение сформировать дополнительный список на отсрочку от осеннего призыва, заявили в министерстве в понедельник, 21 ноября.

— Мы продолжаем получать большое количество запросов от IT-компаний с просьбой предоставить отсрочку сотрудникам, которые соответствуют критериям. Поэтому Минцифры формирует дополнительный список для Минобороны. Окончательное решение по отсрочке остается за ними, — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Заявки от IT-компаний принимаются до 23:59 23 ноября, подчеркнули в Минцифры.

27 сентября министерство распространило список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, которые подходят под критерии освобождения от призыва для специалистов из сферы IT и связи.

До этого «Вечерняя Москва» разобралась, как будет проходить осенний призыв, кого могут призвать на военную службу и где будут служить срочники. Примечательно, что осенью 2021-го и весной 2022 года на службу было призвано 127,5 и 134,5 тысячи человек — это больше, чем планируется призвать сейчас.

Мобилизация Минцифры Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Все мнения
О проекте