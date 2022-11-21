Минцифры заявило о формировании допсписка на отсрочку от осеннего призыва

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Минцифры в связи с большим количеством запросов от IT-компаний приняло решение сформировать дополнительный список на отсрочку от осеннего призыва, заявили в министерстве в понедельник, 21 ноября.

— Мы продолжаем получать большое количество запросов от IT-компаний с просьбой предоставить отсрочку сотрудникам, которые соответствуют критериям. Поэтому Минцифры формирует дополнительный список для Минобороны. Окончательное решение по отсрочке остается за ними, — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Заявки от IT-компаний принимаются до 23:59 23 ноября, подчеркнули в Минцифры.

27 сентября министерство распространило список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, которые подходят под критерии освобождения от призыва для специалистов из сферы IT и связи.

До этого «Вечерняя Москва» разобралась, как будет проходить осенний призыв, кого могут призвать на военную службу и где будут служить срочники. Примечательно, что осенью 2021-го и весной 2022 года на службу было призвано 127,5 и 134,5 тысячи человек — это больше, чем планируется призвать сейчас.