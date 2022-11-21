В ООН заявили, что организация не может определить виновных в атаках на ЗАЭС

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Организация объединенных наций (ООН) не располагает сведениями об ответственных за атаки в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак в понедельник, 21 ноября.

— У нас нет возможности определить, (кто совершил — прим. «ВМ») эти обстрелы. Мы бы хотели, чтобы эти атаки прекратились, — сказал он.

Хак добавил, что организация разделяет озабоченность ситуацией генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, передает ТАСС.

В последнее время украинские военнослужащие возобновили обстрелы прилегающей к ЗАЭС территории. Так, накануне советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли 12 ударов по атомной станции.

В этот же день Рафаэль Гросси призвал незамедлительно прекратить обстрелы Запорожской атомной электростанции. Он назвал новости об ударах по энергетической инфраструктуры тревожными, а сами действия неприемлемыми.

Существуют разные версии, почему ВСУ так рьяно пытаются взять эту электростанцию под контроль. «Вечерняя Москва» разбиралась, в чем могут быть причины, связано ли это с политической ситуацией в Америке и может ли ЗАЭС иметь какое-то отношение к созданию ядерного оружия.