В Госдуму внесли проект заявления в связи с расстрелом ВСУ российских военнопленных

Фото: Пресс-служба Госдумы

Комитеты Государственной думы по обороне и по международным делам внесли на рассмотрение проект постановления об официальном заявлении «В связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных». Текст документа был размещен в электронной базе думы в понедельник, 21 ноября.

Согласно тексту документа, расстрел сдавшихся военнослужащих расценивается как грубейшее нарушение Украиной международного гуманитарного права, Женевской конвенции об обращении с военнопленными и ряда других правозащитных норм. Депутаты призывают все парламенты мира осудить подобные действия и привлечь к ответственности их исполнителей.

Постановление будет направлено президенту России Владимиру Путину, в Совфед РФ, российский кабинет министров, Межпарламентский союз, Парламентскую ассамблею Совета Европы и другие международные ведомства, отмечается в документе.

Речь идет об инциденте, который произошел 18 ноября. Тогда в Сети распространились два ролика, где была показана сдача в плен российских военных ВСУ. На первом видео показан сам процесс принятия военнопленных. На втором — уже убитые российские солдаты.

Комментируя данное событие, спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал осудить действия украинской армии. По его мнению, поддерживающие Украину страны должны понять, что имеют дело с «нацистским государством, садистами, у которых руки по локоть в крови».