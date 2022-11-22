Народный календарь. Как сделать мужа ласковым 25 ноября

25 ноября Православная церковь почитает память Александрийского патриарха Иоанна Милостивого. В этот день женщине нужно накормить мужа орехами, тогда он станет ласковым и нежным. Считается, что все мужчины 25 ноября очень щедры.
Согласно приметам, если девушка до этого дня не встретила свою судьбу, то быть ей одной до Масленицы.
На Иоанна рекомендуется покупать вещи — они прослужат вам долго. Девушкам при этом не стоит 25 ноября приобретать обувь на пару с подругой — к неудачам на любовном фронте.
Также советуется прислушиваться к советам, данным в этот день, потому что они могут помочь в жизни.
Приметы погоды:
Какая погода 25 ноября, таким и декабрь будет.
Если в этот день дождь, то до Нового года тепло и сыро будет.
Огонь в печи ярко горит — к сухой и холодной погоде.
Если в этот день снег выпал, то пролежит он до весны, которая будет холодной и поздней.
Подробнее в видеоматериале ВМ:
Именины отмечают: Дмитрий, Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Иван, Карина, Константин, Лев и Степан.