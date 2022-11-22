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25 ноября Православная церковь почитает память Александрийского патриарха Иоанна Милостивого. В этот день женщине нужно накормить мужа орехами, тогда он станет ласковым и нежным. Считается, что все мужчины 25 ноября очень щедры.

Согласно приметам, если девушка до этого дня не встретила свою судьбу, то быть ей одной до Масленицы.

На Иоанна рекомендуется покупать вещи — они прослужат вам долго. Девушкам при этом не стоит 25 ноября приобретать обувь на пару с подругой — к неудачам на любовном фронте.

Также советуется прислушиваться к советам, данным в этот день, потому что они могут помочь в жизни.

Приметы погоды:

Какая погода 25 ноября, таким и декабрь будет.

Если в этот день дождь, то до Нового года тепло и сыро будет.

Огонь в печи ярко горит — к сухой и холодной погоде.

Если в этот день снег выпал, то пролежит он до весны, которая будет холодной и поздней.

Подробнее в видеоматериале ВМ:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как сделать мужа ласковым 25 ноября

Именины отмечают: Дмитрий, Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Иван, Карина, Константин, Лев и Степан.