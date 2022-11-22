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Поведение украинских властей после падения ракеты на территории Польши возмутило Соединенные Штаты и их партнеров по Североатлантическому альянсу (НАТО). В результате Вашингтон и подконтрольный ему военный блок пересматривают свое отношение к Киеву, пишет в понедельник, 21 ноября, издание National Interest.

Поведение украинских властей журналисты называют «упрямым», это вызывает разочарование в Вашингтоне, но не только у консерваторов, а и у демократов, а также партнеров по НАТО.

Слова президента Украины Владимира Зеленского после ракетного инцидента в Польше не понравились Соединенным Штатам. Политик поспешил обвинить Россию в случившемся, тогда как сам Вашингтон признал, что снаряд был украинским. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

В минувшее воскресенье, 20 ноября, бывший аналитик ЦРУ Фред Флейтц рассказал, что США обязаны предъявить ультиматум украинским властям. По его мнению, Соединенные Штаты должны обозначить, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву только при согласии Украины сесть за стол переговоров с российской стороной.