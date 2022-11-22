Илон Маск заверил сотрудников Twitter, что сокращения в компании закончились

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Новый владелец американской компании Twitter Илон Маск в понедельник, 21 ноября, на собрании с сотрудниками в штаб-квартире соцсети в Сан-Франциско заявил, что больше не намерен сокращать штат фирмы.

Как пишет портал Buisness Insider, на встрече бизнесмен заявил, что больше сокращений в компании «не планируется». Собеседник журналистов, знакомый с внутренней жизнью организации, рассказал, что до прихода Маска штат составлял порядка 7,5 тысячи человек. Спустя месяц после покупки компании предпринимателем это число сократилось до 2,3 тысячи.

При этом Twitter может начать нанимать новых работников. По данным ТАСС, на встрече новоиспеченный владелец компании заявил, что намерен расширять штат инженеров. По некоторым данным, фирму покинули больше половины таких сотрудников за последний месяц.

Кроме того на собрании с сотрудниками Илон Маск подчеркнул, что не планирует переносить штаб-квартиру социальной сети из калифорнийского Сан-Франциско в штат Техас.

При этом накануне появилась информация, что бизнесмен планирует продолжать сокращения, которые коснутся прежде всего отдел продаж социальной сети.