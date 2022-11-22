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Председатель военного комитета НАТО: Альянс не в силах противостоять России

Егор Провоторов
В мире
Председатель военного комитета НАТО: Альянс не в силах противостоять России
Фото: flickr/nato

Североатлантический альянс (НАТО) не в состоянии ответить на якобы имеющую место угрозу со стороны России в любом месте вдоль границ государств-членов военного блока. Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, слова которого приводит информагентство Reuters.

Он также сообщил, что в очень многих странах, расположенных не только в восточной части Европы, существуют «недостатки в инфраструктуре».

По словам бывшего командующего американской армией в Европе генерала Бена Ходжеса, в ходе переброски тяжелых вооружений из-за океана возникнет проблема. Ей может стать низкая пропускная способность европейских железных дорог и разница в ширине колеи. При этом военачальник также обратил внимание на недостаточную транспортную мощность НАТО, пишет РИА Новости.

В минувший понедельник, 21 ноября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам блока необходимо расширять поставки оружия, средств противовоздушной обороны и горючего на Украину на фоне интенсивных ударов со стороны России.

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