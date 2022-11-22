Московские выпускники смогут потренироваться перед сдачей ЕГЭ

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Столичные выпускники станут участниками городской контрольной работы в формате Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Городские контрольные в формате ЕГЭ — важный шаг во внедрении нового формата обучения в старших классах. Благодаря ему учащиеся смогут подготовиться к экзамену и поступлению в вузы в стенах школы, не тратя на это дополнительное время и ресурсы, — говорится в сообщении.

Такие мероприятия пройдут в пунктах проведения экзаменов и на базе школ. Подобного рода инициатива даст возможность выпускникам узнать детали проведения Государственной итоговой аттестации (ГИА) в следующем году и оценить свою готовность к экзаменам.

— С февраля одиннадцатиклассники большинства столичных школ будут учиться по индивидуальным учебным планам, направленным на системно-обобщающее повторение и качественную подготовку к итоговым экзаменам. Ребятам предложат в дополнение к урокам специальные практикумы, где вместе с педагогами они будут повторять все разделы школьной программы и разбирать задания ЕГЭ по выбранным предметам, — рассказала заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Наталия Киселева.

Она добавила, что учащиеся будут проходить обучение в группах основного и продвинутого уровня. По ее словам, итоги единых городских контрольных работ в формате ЕГЭ даст возможность понять будущим выпускникам, в какую группу им нужно пойти, чтобы достичь успеха на экзаменах.

Выпускникам предстоит написать работы по русскому языку, математике профильного уровня, английскому языку (устная часть), информатике и ИКТ. Более подробную информацию можно изучить на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что участники ГИА получили право оставлять онлайн-заявку для корректировки персональных данных. Изменить данные можно в течение четырех лет после завершения государственных экзаменов.

В середине октября глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в России не планируется введение третьего предмета для обязательной сдачи на ЕГЭ наряду с математикой и русским языком. По его словам, эту позицию разделяет также Министерство просвещения России.