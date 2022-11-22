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Андрей Бочкарев: Отделка и монтаж металлоконструкций кровли метромоста через реку Ликову завершается

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев: Отделка и монтаж металлоконструкций кровли метромоста через реку Ликову завершается
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Специалисты завершили облицовку ламелями метромоста через реку Ликову более чем на три четверти. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 22 ноября.

— Метромост длиной 460 метров облицовывают ламелями, то есть жалюзийными экранами, которые защищают искусственное сооружение от атмосферных воздействий, а также выполняют декоративную функцию. Помимо отделки, на мосту заканчивается монтаж металлоконструкций кровли, ранее были полностью выполнены монолитные работы, — рассказал он.

Мост пройдет между станциями «Пыхтино» и «Внуково» на участке продления Солнцевской линии метро.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, завершаются отделочные работы в кассовом зале, а на платформенном участке рабочие укладывают пол с гранитом. Также на стены и потолок установят кронштейны под устройство облицовки, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Архитектура другого метромоста завершилась недавно в Москве. Мост строится в составе соединительной ветки между станцией «Аминьевская» Большой кольцевой линии. Для большей выразительности в темное время суток сооружение будет оборудовано архитектурно-декоративной подсветкой.

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