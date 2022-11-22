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В аварии на Калужском шоссе в Москве погиб человек

Анастасия Колоскова
Происшествия
В аварии на Калужском шоссе в Москве погиб человек
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
38-й километр Калужского шоссе Карта всех событий

Один человек погиб, еще пять получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на Калужском шоссе в Москве. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

— Произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным, один человек погиб, пять — пострадали, — говорится в сообщении.

ДТП случилось в ночь на вторник в районе 38-го километра Калужского шоссе. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить все обстоятельства инцидента, передает РИА Новости.

До этого об аварии рассказали в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. По данным ведомства, автомобили столкнулись в районе населенного пункта Ватутинки.

В минувшую субботу, 19 ноября, столкновение нескольких автомобилей произошло на 45-м километре Калужского шоссе. Дорожный инцидент случился в районе дома № 1. Одна из машин в результате инцидента загорелась в левом ряду в сторону МКАД.

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