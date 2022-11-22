Умер последний из живых актеров фильма «Унесенные ветром»

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В возрасте 90 лет скончался американский актер Микки Кун. О смерти артиста сообщила его жена изданию Hollywood Reporter.

По словам женщины, актер ушел из жизни в воскресенье, 20 ноября, в хосписе в штате Флорида.

По данным СМИ, Кун оставался последним из ныне живущих артистов, участвовавших в создании легендарной кинокартины 1939 года «Унесенные ветром». В фильме он снялся в детском возрасте, сыграв сына Эшли Уилкса и Мелани Гамильтон, роли которых исполнили актеры Лесли Говард и Оливия де Хэвилленд соответственно.

Микки Кун известен также по свои работам в фильмах «Дик Трейси» (1945), «Странная любовь Марты Айверс» (1946) и других. Он завершил карьеру актера еще в конце 1950-х годов, после чего в течение более 30 лет проработал в American Airlines.