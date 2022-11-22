Фото: Вечерняя Москва

Свыше 80 процентов опрошенных россиян поддержали введение школьной формы. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РФ.

— Минпросвещения был проведен ряд опросов. По результатам голосования 81 процент опрошенных выступили за введение школьной формы. 64 процента голосовавших обозначили, что в школе уже есть форма. Более 8,5 тысячи респондентов отметили ее преимущества. 66 процентов опрошенных хотят, чтобы геральдика была элементом школьной формы, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

На прошлой неделе глава Минпросвещения Сергей Кравцов выступил с инициативой по введению единой формы для учащихся школ. По его словам, это одно из важных направлений взаимодействия ведомства и депутатов профильных комитетов Госдумы. Кроме того, заслуженный учитель России Евгений Ямбург заявил, что такое предложение способствует сглаживанию имущественного неравенства учеников. Эксперт считает, что школьная форма играет очень хорошую объединяющую роль.

В связи с этим «Вечерняя Москва» решила выяснить, стоит ли вводить в школах единую форму, и как эта мера может повлиять на школьников. По мнению заслуженного учителя РФ Александра Снегурова, введение обязательной единой школьной формы откинет общественность в 80-е годы.