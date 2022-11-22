Названы четыре варианта полезного завтрака

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Нутрициолог Елена Свиридова назвала четыре варианта полезного и быстрого завтрака.

Первое из этих блюд — гранола с грецкими орехами, овсяными или мультизлаковыми хлопьями. Такое блюдо можно легко приготовить дома и сделать запас на несколько дней. Дополнить гранолу можно стаканом молока или йогурта.

Второе полезное блюдо — творожная запеканка. Это сытный и полезный завтрак. Подавать запеканку можно с ягодами или фруктами.

Следующее блюдо — овсянка в банке, набирающая популярность из-за своей оригинальности и быстроты приготовления.

Также для завтрака отлично подойдет тортилья с сыром и овощами. На приготовление блюда уйдет всего десять минут. В тортилью можно добавить ветчину, курицу, овощи, передает Life.ru.

Ранее врач-нутрициолог Татьяна Мещерякова предупредила, что некоторые полезные продукты при чрезмерном употреблении могут нанести вред организму. По ее словам, чрезмерное употребление авокадо может навредить фигуре. Плоды богаты множеством витаминов, но в то же время содержат порядка 400 калорий, передает ФАН.

Соль может быть полезна только в некоторых случаях. Большинству людей в день можно употреблять не больше нескольких граммов соли, а при определенных заболеваниях от соли лучше полностью отказаться. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал диетолог Михаил Гинзбург.