Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Названы четыре варианта полезного завтрака

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Названы четыре варианта полезного завтрака
Фото: Depositphotos

Нутрициолог Елена Свиридова назвала четыре варианта полезного и быстрого завтрака.

Первое из этих блюд — гранола с грецкими орехами, овсяными или мультизлаковыми хлопьями. Такое блюдо можно легко приготовить дома и сделать запас на несколько дней. Дополнить гранолу можно стаканом молока или йогурта.

Второе полезное блюдо — творожная запеканка. Это сытный и полезный завтрак. Подавать запеканку можно с ягодами или фруктами.

Следующее блюдо — овсянка в банке, набирающая популярность из-за своей оригинальности и быстроты приготовления.

Также для завтрака отлично подойдет тортилья с сыром и овощами. На приготовление блюда уйдет всего десять минут. В тортилью можно добавить ветчину, курицу, овощи, передает Life.ru.

Ранее врач-нутрициолог Татьяна Мещерякова предупредила, что некоторые полезные продукты при чрезмерном употреблении могут нанести вред организму. По ее словам, чрезмерное употребление авокадо может навредить фигуре. Плоды богаты множеством витаминов, но в то же время содержат порядка 400 калорий, передает ФАН.

Соль может быть полезна только в некоторых случаях. Большинству людей в день можно употреблять не больше нескольких граммов соли, а при определенных заболеваниях от соли лучше полностью отказаться. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал диетолог Михаил Гинзбург.

Здоровье Правильное питание Врачи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Все мнения
О проекте