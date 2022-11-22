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Андрей Бочкарев: Метро в поселке Северный появится до конца следующего года

Лейла Алиева
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Андрей Бочкарев: Метро в поселке Северный появится до конца следующего года
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Северный, посёлок Северный Карта всех событий

Участок Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Селигерская» до поселка Северный построят до конца 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 22 ноября.

— Работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии до поселка Северный идут согласно графику. На сегодня готовность участка протяженностью почти шесть километров составляет 43 процента. До конца следующего года участок протяженностью шесть километров планируется запустить, — рассказал он.

На данный момент специалисты полностью завершили тоннеллепроходку на данном участке и продолжают устройство жесткого основания и верхнего строения пути. Благодаря реализации проекта улучшится транспортное обслуживание около 500 тысяч жителей районов Восточное Дегунино, Лианозово, Бескудниковский, Дмитровский, Северный, а также города Долгопрудного Московской области.

Накануне столичный Дептранс анонсировал открытие станции метро «Варшавская». После открытия станции ею будут пользоваться более 32 тысяч пассажиров в будний день.

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