График движения поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии метро восстановили

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Поезда на Таганско-Краснопресненской линии московского метро следуют в соответствии с графиком. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) осуществляется в соответствии с графиком, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что интервалы движения поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро были временно увеличены из-за проверки состава.

Участок Замоскворецкой линии столичной подземки между станциями «Автозаводская» и «Орехово» закрыли на шесть месяцев в связи с реконструкцией тоннеля. Зачем нужен ремонт и какими маршрутами пользоваться столичным жителям в период закрытия участка — в материале «Вечерней Москвы».

Также москвичей предупредили, что в период с 25 ноября по 5 декабря на станции Люблинско-Дмитровской линии метро «Селигерская» будет закрыт эскалатор, это связано с проведением ремонтных работ.