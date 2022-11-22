Диетолог Тихомирова пояснила, в каком случае мясо становится вредным

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Врач-терапевт и диетолог Елена Тихомирова рассказала, в каком случае мясо становится вредным для организма человека.

— Вред от мяса может быть в одном случае, когда мы обваливаем его в какой-то панировке, жарим его в большом количестве масла, едим его с жареной картошкой, запиваем пивом и заедаем другой едой, насыщенной углеводами, солями и жирами, — пояснила она в комментарии Life.ru.

Диетолог отметила, что разделение мяса на красное и белое условно, нельзя сказать, что одно полезнее другого. Тихомирова объяснила, что те части тела, которые активно участвовали в движении животного, например бедра, содержат красное мясо.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что под красным мясом подразумевается говядина, баранина, свинина. Употреблять его следует не чаще чем два раза в неделю, передает ФАН.

До этого диетолог Антонина Стародубова рассказала, кому опасно есть холодец.