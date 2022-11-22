Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Диетолог Тихомирова пояснила, в каком случае мясо становится вредным

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Тихомирова пояснила, в каком случае мясо становится вредным
Фото: Unsplash

Врач-терапевт и диетолог Елена Тихомирова рассказала, в каком случае мясо становится вредным для организма человека.

— Вред от мяса может быть в одном случае, когда мы обваливаем его в какой-то панировке, жарим его в большом количестве масла, едим его с жареной картошкой, запиваем пивом и заедаем другой едой, насыщенной углеводами, солями и жирами, — пояснила она в комментарии Life.ru.

Диетолог отметила, что разделение мяса на красное и белое условно, нельзя сказать, что одно полезнее другого. Тихомирова объяснила, что те части тела, которые активно участвовали в движении животного, например бедра, содержат красное мясо.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что под красным мясом подразумевается говядина, баранина, свинина. Употреблять его следует не чаще чем два раза в неделю, передает ФАН.

До этого диетолог Антонина Стародубова рассказала, кому опасно есть холодец.

Здоровье вред Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Все мнения
О проекте