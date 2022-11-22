Ученые рассказали, как не стать зависимым от Сети

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Исследователи Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) рассказали, что активная и осознанная позиция обучающихся помогает выбирать полезный контент в интернете и способствует развитию профессиональной самоидентичности.

По словам специалистов, крайне важно исследовать факторы, которые способствуют конструктивному использованию интернета в целях саморазвития. Кроме того, нужно понимать, что конкретно приводит к так называемому проблемному использованию. Подобное поведение заключается в избегании или откладывании решения реальных проблем и задач.

В работе ученых было доказано, что активный интерес и осмысленный подход обучающихся к учебной деятельности является лучшей защитой от проблемного использования интернета.

— К сожалению, часто родители и учителя поддерживают склонность учащихся соответствовать всем внешним требованиям. Это подкрепляет объектную — пассивную и подчиненную — позицию и не способствует самостоятельности учащихся и активному поиску себя в социальной жизни, — рассказала декан факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Алла Холмогорова.

Она также добавила, что склонность людей, вовлеченных в образовательный процесс, к чрезмерному послушанию и их повышенная аддиктивность от внешних оценок увеличивают риск подверженности разного рода манипуляциям, которыми наполнено пространство Сети.

Специалисты МГППУ на сегодняшний день занимаются созданием рефлексивно-деятельностного подхода к трудностям в обучении, который призван помочь педагогам и родителям оказывать эффективную помощь обучающимся, передает портал «Психологическая наука и образование».

До этого эксперты столичного департамента информационных технологий подготовили пять советов, которые позволят научить детей безопасному поведению в интернете и оградить их от нежелательного контента.