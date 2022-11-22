Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ученые рассказали, как не стать зависимым от Сети

Евгений Жуков
Общество
Ученые рассказали, как не стать зависимым от Сети
Фото: Pixabay

Исследователи Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) рассказали, что активная и осознанная позиция обучающихся помогает выбирать полезный контент в интернете и способствует развитию профессиональной самоидентичности.

По словам специалистов, крайне важно исследовать факторы, которые способствуют конструктивному использованию интернета в целях саморазвития. Кроме того, нужно понимать, что конкретно приводит к так называемому проблемному использованию. Подобное поведение заключается в избегании или откладывании решения реальных проблем и задач.

В работе ученых было доказано, что активный интерес и осмысленный подход обучающихся к учебной деятельности является лучшей защитой от проблемного использования интернета.

— К сожалению, часто родители и учителя поддерживают склонность учащихся соответствовать всем внешним требованиям. Это подкрепляет объектную — пассивную и подчиненную — позицию и не способствует самостоятельности учащихся и активному поиску себя в социальной жизни, — рассказала декан факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Алла Холмогорова.

Она также добавила, что склонность людей, вовлеченных в образовательный процесс, к чрезмерному послушанию и их повышенная аддиктивность от внешних оценок увеличивают риск подверженности разного рода манипуляциям, которыми наполнено пространство Сети.

Специалисты МГППУ на сегодняшний день занимаются созданием рефлексивно-деятельностного подхода к трудностям в обучении, который призван помочь педагогам и родителям оказывать эффективную помощь обучающимся, передает портал «Психологическая наука и образование».

До этого эксперты столичного департамента информационных технологий подготовили пять советов, которые позволят научить детей безопасному поведению в интернете и оградить их от нежелательного контента.

Ученые Интернет зависимость
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Все мнения
О проекте