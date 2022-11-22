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Власти Запорожья заявили, что готовы отразить наступление ВСУ

Анастасия Колоскова
Общество
Власти Запорожья заявили, что готовы отразить наступление ВСУ
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Дислоцирующиеся в Запорожской области российские военные готовы отразить наступление украинской армии. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщил член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

— Боевой дух и возможности дать отпор противнику у нашей армии есть, — заявил он.

По словам Рогова, в области возвели надежную линию обороны. Он отметил, что об отступлении никто «не допускает даже мысли».

Представитель администрации региона добавил, что группировка Вооруженных сил России на этом участке не прекращает усиливаться. При этом ситуация на линии соприкосновения в Запорожье остается тревожной, так как там уже давно ждут наступления со стороны украинских войск. Однако обстановка в регионе остается стабильной, передает РИА Новости.

До этого член Общественной палаты Российской Федерации Александр Малькевич заявил, что установленные украинским правительством ограничения на выезд жителей страны на территорию Запорожской области РФ могут расцениваться как преступление против своих граждан.

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