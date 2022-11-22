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Приметы и советы

Психолог Шахов рассказал, как определить совместимость партнеров

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Шахов рассказал, как определить совместимость партнеров
Фото: Unsplash

Для создания гармоничных и счастливых отношений важно, чтобы партнеры были совместимы. Как понять, что человек сделал выбор правильно, рассказал психолог Александр Шахов.

Так, по словам эксперта, важна близость эмоций. Партнеры должны уметь чувствовать и сопереживать, даже если их интересы могут существенно отличаться. Если отсутствуют эмоции, которые пара проживает совместно, то союз обречен.

Психолог добавил, что есть простой способ, который помогает понять, подходит ли вам мужчина интеллектуально или нет.

— Это юмор. Если вы смеетесь над его шутками и сами можете его рассмешить, то все отлично. Уровень юмора характеризует уровень культуры и ума, — отметил эксперт в комментарии РИАМО.

Психолог также подчеркнул, что важна схожесть глобальных взглядов и жизненных приоритетов.

Ранее психолог Илья Ахмедов рассказал о способах построения идеальных отношений. По словам эксперта, главной является целостность обоих партнеров, а для того чтобы быть целостной личностью, стоит проработать некоторые направления, передает издание argumenti.ru.

Игнорирование проблем партнера и абьюз со стороны второй половинки являются звоночками, сигнализирующими о том, что паре суждено расстаться. Такое мнение выразила психолог Юлия Жукова.

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