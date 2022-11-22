Психолог рассказала, стоит ли готовиться к встрече Нового года заранее

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Психолог Юлия Савинова считает, что в ранней подготовке к новогодним праздникам нет ничего вредного. Специалист советует максимально продлевать новогоднее настроение.

Эксперт отметила, что подготовка к празднику дарит положительные эмоции. По ее словам, если человек ответственно подходит к работе, то подготовка не испортит рабочий настрой.

Савинова добавила, что новогоднее праздничное настроение не появится за один день, нужно создавать его постепенно.

— Поэтому не нужно себя винить, если хочется праздника. Это помогает перезагрузиться, — отметила она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит нормы о выходном дне 31 декабря на федеральном уровне. Если такое решение будет принято, то 8 января станет рабочим днем, передает Царьград.

В период подготовки к новогодним праздникам цены на продукты начинают стремительно расти. «Вечерняя Москва» узнала у доктора экономических наук Леонида Холода, с чем связано повышение цен и чем стоит закупиться к празднику заранее.