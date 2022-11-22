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Звезда Comedy Woman Ангарская сообщила о неожиданной второй беременности

Анастасия Колоскова
Общество
Звезда Comedy Woman Ангарская сообщила о неожиданной второй беременности
Фото: Из личного архива Надежды Ангарской

Звезда шоу Comedy Woman Надежда Ангарская ждет второго ребенка. Об этом сообщила сама актриса, отметив, что новость стала для нее неожиданностью.

— Сейчас я готовлюсь стать мамой во второй раз. Поэтому спорт мне запрещен. Хожу в поликлинику нашу, а это пять километров пешком, сдаю анализы. Надеюсь, что все будет хорошо, — призналась звезда.

Она отметила, что не готовилась к такому событию, так как ей скоро исполнится 40 лет.

Ангарская не против выйти второй раз замуж. После развода с первым супругом ей удалось скинуть более 40 килограммов и вновь обрести любовь. Однако знаменитость не спешит раскрывать, кто именно стал ее избранником, передает «7Дней».

Первым мужем Ангарской был иностранец Раед Бани. Они развелись в 2018 году после шесть совместной жизни. У супругов есть общий сын.

В настоящее время ребенка ждет еще одна звезда шоу-бизнеса, которой уже за 40. Телеведущая Ольга Орлова и ее супруг Валерий ожидают появления дочери. Звезда не старается скрывать подробности о ходе беременности, рассказывая о трудностях, с которыми ей приходится сталкиваться.

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