Эксперты назвали стоимость приготовления селедки под шубой на Новый год

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Эксперты подсчитали, во сколько в этом году петербуржцам обойдется приготовление селедки под шубой. Сообщается, что стоимость некоторых ингредиентов выросла в этом году.

Так, средняя стоимость селедки под шубой на четыре порции, приготовленной дома, в ноябре 2022 года составляет 376,22 рубля. Это на 2,5 процента больше, чем в 2021 году. В этом году выросли цены на филе сельди и майонез. При этом цены на овощи и яйца снизились, передает издание «Невские новости».

Опытные кулинары советуют не отваривать овощи для этого салата, а запекать. Так в продуктах сохранится больше витаминов.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала, что цены на соленые и копченые рыбные деликатесы выросли на 4,83 процента, а креветки подорожали на 22,09 процента, передает Nation news.

В период подготовки к новогодним праздникам цены на продукты начинают стремительно расти. «Вечерняя Москва» узнала у доктора экономических наук Леонида Холода, с чем связано повышение цен и чем стоит закупиться к празднику заранее.