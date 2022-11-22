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Эксперты назвали стоимость приготовления селедки под шубой на Новый год

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Эксперты назвали стоимость приготовления селедки под шубой на Новый год
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Эксперты подсчитали, во сколько в этом году петербуржцам обойдется приготовление селедки под шубой. Сообщается, что стоимость некоторых ингредиентов выросла в этом году.

Так, средняя стоимость селедки под шубой на четыре порции, приготовленной дома, в ноябре 2022 года составляет 376,22 рубля. Это на 2,5 процента больше, чем в 2021 году. В этом году выросли цены на филе сельди и майонез. При этом цены на овощи и яйца снизились, передает издание «Невские новости».

Опытные кулинары советуют не отваривать овощи для этого салата, а запекать. Так в продуктах сохранится больше витаминов.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала, что цены на соленые и копченые рыбные деликатесы выросли на 4,83 процента, а креветки подорожали на 22,09 процента, передает Nation news.

В период подготовки к новогодним праздникам цены на продукты начинают стремительно расти. «Вечерняя Москва» узнала у доктора экономических наук Леонида Холода, с чем связано повышение цен и чем стоит закупиться к празднику заранее.

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