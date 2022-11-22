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Почти 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за ледяного дождя

Лейла Алиева
Город
Почти 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за ледяного дождя
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Около 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы в связи с ледяным дождем. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания» во вторник, 22 ноября.

В аэропорту Внуково задержаны три рейса и четыре отменены, в Домодедове задержаны 11 рейсов, в Шереметьеве пять рейсов задержаны и еще шесть отменены, отмечается в сервисе.

Ледяной дождь начался утром 22 ноября в центре, а также на юго-западе и востоке Москвы.

В связи с неблагоприятными погодными условиями Дептранс Москвы призвал отказаться от поездок на личном автомобиле. Утром загруженность на столичных дорогах оценивалась в восемь баллов. Из-за непогоды на дорогах происходят небольшие аварии, ситуацию также осложняет проведение строительных работ.

В беседе с «Вечерней Москвой» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что на протяжении недели в столице будет небольшой мороз с периодическим подъемом температуры до нуля градусов. Также в столице пройдут ледяные дожди и образуется гололедица, а 22 ноября на дорогах и тротуарах будет скользко, на деревьях и проводах образуется ледяная корка, что может привести к падению деревьев и обрыву линий электропередачи.

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