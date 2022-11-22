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Иммунолог Жемчугов оценил опасность свиного гриппа

Ирина Игнатенко
Общество
Иммунолог Жемчугов оценил опасность свиного гриппа
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Иммунолог Владислав Жемчугов сообщил, что на сегодняшний день грипп представляет большую опасность, чем коронавирус.

По словам эксперта, стоит сделать прививку от обоих заболеваний, чтобы предупредить развитие серьезных осложнений. В общественных местах стоит носить маски и соблюдать дистанцию.

Эксперт добавил, что H3N2 — это сезонный грипп. В народе есть большое количество имеющих антитела к нему.

При этом эксперт отметил, что свиной грипп гораздо опасней, он протекает тяжело, к нему популяционный иммунитет меньше, передает НСН.

Ранее врач общей практики Алексей Белов предупредил об опасности постоянного переохлаждения. Оно может привести к различным воспалительным процессам, циститам, артритам, передает издание «Невские новости».

Гибридный вирус свиного гриппа и коронавируса теоретически может возникнуть, но предсказать исход подобного скрещивания сегодня крайне сложно. Об этом «Вечерней Москве» сообщила врач-инфекционист Елена Мескина.

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