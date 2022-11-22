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Умер бывший вице-премьер Италии Марони

Лейла Алиева
Общество
Умер бывший вице-премьер Италии Марони
Фото: Zuma\TASS

Итальянский политик, бывший вице-премьер и МВД Роберто Марони умер на 68-м году жизни. Об этом сообщает телеканал SkyTg24 со ссылкой на источники в партии «Лига» во вторник, 22 ноября.

Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь.

Свою политическую детальность Марони начал еще в 16 лет в партии «Пролетарская демократия», однако вся его карьера была связана с партией «Лига Севера». Лидером этой партии он являлся с 2012 по 2013 год.

В 1992 году он впервые был избран членом палаты депутатов и продолжал свою политическую деятельность до 2013 года. Также он являлся членом нескольких правительств во главе с Сильвио Берлускони, а в 2014 году стал первым итальянским политиком, занявшим пост главы МВД, не являясь членом Христианско-демократической партии.

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