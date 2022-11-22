В Госдуме призвали парламенты стран мира осудить зверства националистов ВСУ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты российской Государственной думы призвали парламенты стран мира осудить жестокость украинских нацистов и не позволить им избежать ответственности за военные преступления. Об этом во вторник, 22 ноября, заявил глава международного комитета Думы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

— Предлагаем призвать парламенты стран мира однозначно осудить зверства укронацистов и не дать уйти от ответственности ни убийцам военнопленных, ни их непосредственным покровителям, — отметил депутат.

Он подчеркнул, что убийство пленных российских солдат не должно остаться без ответа. По словам Слуцкого, международным организациям, в том числе ООН и ОБСЕ, необходимо отреагировать «на вопиющие нарушения Женевской конвенции и военные преступления Киева», написал глава ЛДПР в своем Telegram-канале.

До этого ГД приняла заявление в связи с расстрелом украинскими боевиками российских военнопленных, в котором депутаты призвали парламенты стран мира осудить преступления киевского режима. Парламентарии охарактеризовали инцидент как грубейшее нарушение международного гуманитарного права.

Видеоролик, о котором идет речь, появился в Сети 18 ноября. На кадрах видно, как украинские бойцы хладнокровно расстреливают безоружных российских солдат, которые лежат на земле.

В пресс-службе Минобороны РФ отметили, что намеренное убийство «выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных».