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Путин освободил Солтановского от должности постпреда РФ при Совете Европы

Араз Салехов
Общество
Путин освободил Солтановского от должности постпреда РФ при Совете Европы
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин освободил Ивана Солтановского от должности постоянного представителя РФ при Совете Европы. Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 22 ноября.

— Освободить Солтановского Ивана Дмитриевича от обязанностей постоянного представителя Российской Федерации при Совете Европы в Страсбурге, Французская Республика, — говорится в документе.

Как уточняется, он занимал эту должность с 1 октября 2015 года.

В сентябре 2022 года российский лидер освободил Владимира Чижова от должности постоянного представителя РФ при Евросоюзе. Отмечается, что Чижов занимал эту должность с 2005 года.

При этом в сентябре был ряд назначений: так, Путин назначил Геннадия Красникова на пост президента Российской академии наук (РАН). Помимо этого, в отставку был отправлен генерал армии Дмитрий Булгаков, он занимал должность заместителя министра обороны России. Уточняется, что отставка связана с переходом на другую должность, до этого Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение войск.

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