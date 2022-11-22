Глава Крыма Аксенов опроверг информацию об эвакуации людей из Армянска

Фото: glava.rk.gov.ru

Эвакуация жителей Армянска на севере Крыма не планируется, информация об этом не соответствует действительности. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

— Это фейки. Никакой эвакуации нет. Принимаются все меры, необходимые для обеспечения безопасности нашего полуострова, — отметил он.

Глава республики в своем Telegram-канале просит ориентироваться только на проверенные источники информации. По его словам, недостоверную информацию специально распространяют украинские спецслужбы.

В субботу, 19 ноября, замглавы украинского Минобороны Владимир Гаврилов заявил, что ВСУ смогут уже к концу декабря «вернуться в Крым». По его словам, само окончание конфликта на Украине может произойти к концу весны 2023 года.

После глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал наступление на Крым. Однако точных дат чиновник называть отказался.

Накануне глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал подобные заявления украинских политиков. По его мнению, ВСУ попадут в Крым только в качестве военнопленных. Он уточнил, что для украинских военнопленных в Крыму обязательно найдутся работы на строящихся объектах.