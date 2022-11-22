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Сбой в движении ряда трамваев произошел на улице Клары Цеткин

Евгений Жуков
Город
Сбой в движении ряда трамваев произошел на улице Клары Цеткин
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На улице Клары Цеткин в районе остановки «Новопетровская улица» задерживаются трамваи № 23, 27 и 30. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Через некоторое время в пресс-службе департамента сообщили о восстановлении движения трамваев.

До этого сообщалось о сокращении интервалов движения трамваев в столичном районе Нагатино. Как уточняется, на маршруты № 47 и 49 вышли семь дополнительных трехсекционных вагонов — теперь на них работают 27 вместительных трамваев.

Они ходят каждые четыре–шесть минут от остановки «Нагатино» через Судостроительную улицу, закрытую станцию метро «Коломенская» и Нагатинскую улицу к метро «Нагатинская» и МЦК Верхние Котлы.

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