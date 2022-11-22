Глава Зернового союза назвал минимальный показатель экспорта зерна

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Россия должна экспортировать минимум 60 миллионов тонн зерна. Такое заявление сделал глава Зернового союза Аркадий Злочевский.

По словам эксперта, это излишки, которые продавливают рынок.

Злочевский также отметил, что урожай зерновых в этом году стал рекордным для России, однако такая тенденция сказалась на рыночной обстановке и привела к снижению цен, передает НСН.

В настоящее время Россия активно экспортирует зерно в Саудовскую Аравию, Пакистан, Алжир.

Ранее сообщалось, что агропромышленный комплекс Башкортостана за десять месяцев экспортировал в страны ЕС, Таможенного союза, Азербайджан, Грузию, Узбекистан 144,42 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки, передает RT.

Зерновая сделка с участием России продлена еще на четыре месяца. В чем смысл этого соглашения, кто может его сорвать и кому оно поможет — в материале «Вечерней Москвы».