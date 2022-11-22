Тренер Фатеев дал советы, как привести тело в идеальную форму до Нового года

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Чемпион России по бодибилдингу, эксперт в области фитнеса, тренер Виталий Фатеев рассказал, как привести тело в идеальную форму до Нового года.

Спортсмен подчеркнул: если результаты тренировок за короткий промежуток не отражаются внешне, это не значит, что их нет внутренне. Всего месяц тренировок оказывает положительное влияние на мышцы, сосуды, опорно-двигательный аппарат.

— В любом случае, сколько бы времени ни оставалось до Нового года, все равно результаты будут ощущаться даже спустя очень короткие сроки, — отметил эксперт в комментарии Общественной службе новостей.

Эксперт посоветовал начинать постепенно, дать организму адаптироваться, а затем увеличивать нагрузку. Стоит обратиться к тренеру: он подскажет правильную технику выполнения упражнений.

При выборе фитнес-клуба нужно обращать внимание на его расположение, состояние тренажеров, цену абонемента. Такие советы дал мастер спорта по самбо, фитнес-тренер Дмитрий Нагулин.