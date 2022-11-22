Более тысячи человек посетили архитектурную выставку «Открытый город» в Музее имени А. В. Щусева

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Россия, Москва, улица Воздвиженка, 5/25с1 Карта всех событий

Свыше тысячи человек посетили выставку «Открытый город», прошедшую в рамках фестиваля архитектуры и карьеры. Она состоялась в период с 16 по 17 ноября во флигеле «Руина» Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева. Об этом стало известно во вторник, 22 ноября.

— В рамках «Открытого города» в течение полугода прошло 12 архитектурных воркшопов: «Театр», «Танец», «Музыка», «Природа», «Phygital», «Кино», «Анимация», «Искусство», «Мода», «Гастрономия», «Foodtech», «Археология». За все время в лекциях, экскурсиях и других мероприятиях «Открытого города» приняло участие более 2000 человек, — говорится в сообщении.

Оценивали работы участников специалисты инжинирингового холдинга «Мосинжпроект», выступивший в качестве официального партнера выставки в рамках фестиваля.

— Проекты студентов-конкурсантов содержат интересные идеи и оригинальные решения, которые могут успешно применяться как в гражданском, так и в инфраструктурном строительстве. Благодаря таким конкурсам Москва открывает новых талантливых архитекторов, которые способны внести серьезный вклад в градостроительное развитие нашего города, — подчеркнул заместитель генерального директора АО «Мосинжпроект» по инжинирингу Михаил Надот.

Победителей фестиваля выбирало профессиональное жюри, состоящее из 35 профессионалов и экспертов самых разных сфер и отраслей. Победителем фестиваля архитектурного образования и карьеры стал воркшоп «Архитектура + Археология» под руководством бюро KATARSIS ab. Как уточняется, к тематическим мероприятиям фестиваля также присоединились жители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Воронежа, Ростова-на-Дону, Набережных Челнов, Казани и других городов России.

Также стало известно об открытии выставки «Минувших лет живая память», посвященной 81-й годовщине начала советского контрнаступления во время Битвы под Москвой. В экспозиции будут представлены раритеты школьных музеев Москвы и города Юрюзань Челябинской области.

Помимо этого, в арт-квартале, находящемся рядом с Курским вокзалом, начала работу выставка уличного искусства «Со-единение». Проект реализуется Москомархитектурой и центром современного искусства «Винзавод».