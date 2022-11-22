Коммунальный флот законсервировали на зиму в Москве

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Коммунальный флот законсервировали на зимний период в столице. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 22 ноября.

— Столичный коммунальный флот завершил свою работу. Суда, задействованные в очистке акватории Москвы-реки и судоходной части Яузы, законсервированы до весны. В этом году они собрали в общей сложности около 600 тонн мусора и ликвидировали порядка 80 загрязнений. В межнавигационный период проведем обследование и ремонт силовых установок, насосного оборудования и рулевых систем, — рассказал он.

Агрегаты движительных установок и гидравлическое оборудование ковшей планируется отремонтировать на сборщиках плавающего мусора и судах по ликвидации загрязнений. Перед началом нового сезона навигации на судах проведут комплекс пусконаладочных работ.

Зимой в акватории Москвы-реки будут функционировать теплоходы «Риф» и «Норд» с ледовым классом до 20 сантиметров, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Также этой зимой столичные водоемы будут патрулировать более 20 судов на воздушной подушке.