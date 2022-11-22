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Песков опроверг получение Путиным проектов мирного соглашения с Украиной перед G20

Георгий Соланович

Сюжет: 

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Песков опроверг получение Путиным проектов мирного соглашения с Украиной перед G20
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин перед саммитом G20 не получал каких-либо проектов мирного соглашения с Украиной, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во вторник, 22 ноября.

До этого издание «Украинская правда» сообщило, что накануне встречи лидеров G20 одна из стран-посредниц передала Путину проект возможного соглашения для прямых переговоров с Украиной.

— Нет, — ответил Песков на вопрос о том, получал ли Путин подобное соглашение. Его слова передает РИА Новости.

В качестве главы российской делегации в Индонезии на саммите G20 выступил глава МИД страны Сергей Лавров. Главу российского внешнеполитического ведомства встретили при участии почетного караула, также его приветствовали выступлением танцовщиц.

Изначально на встречу «Большой двадцатки» должен был приехать Владимир Путин, однако 10 ноября стало известно, что он не сможет посетить мероприятие. По словам Пескова, лидер РФ решил отказаться от участия в саммите G20, так как его присутствие требуется в стране. Саммит «Большой двадцатки» прошел на Бали с 15 по 16 ноября.

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